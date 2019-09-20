YKS ek kayıtlar ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS ek tercih işlemleri 5-11 Eylül'de alındı. Hangi yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazandığını heyecanla bekleyen öğrenciler için ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Sonuçlar erişime açıldı ve kayıt takvimi duyuruldu. Peki, 2019 YKS ek kayıtlar ne zaman başlıyor? Üniversite ek kayıtlar nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

YKS EK KAYITLAR NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'den yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Buna göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.