YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ek tercihlerinin sonuçları heyecanla bekleniyor. Eğitimde yeni dönemin başlamasının ardından yükseköğretim programına kayıt yaptıracak öğrenciler ek yerleştirmeleri araştırmaya devam ediyor. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar bugün açıklanacak mı? ÖSYM üniversite ek kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

ÖSYM tarafından YKS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçların bugün açıklanacağı yönünde araştırmalar devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor ancak ek kayıtların haftaya başlayacak olmasından dolayı sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. YKS ek tercih sonuçları bugün ya da yarın erişime açılacak. Konu ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

YKS EK KAYITLAR NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarını bekleyen öğrenciler ek kayıtların ne zaman olacağını araştırıyordu. ÖSYM'den yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Buna göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.