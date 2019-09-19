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  • 19.09.2019 08:13
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 08:13

Son dakika: bugün açıklanacak mı? ÖSYM yapılacak?

YKS ekt tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin takvimine göre, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri haftaya başlayacak. Buna göre sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor. Peki, ne zaman açıklanacak? Sonuçlar bugün açıklanacak mı? ÖSYM yapılacak?

YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?

YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ek tercihlerinin sonuçları heyecanla bekleniyor. Eğitimde yeni dönemin başlamasının ardından yükseköğretim programına kayıt yaptıracak öğrenciler ek yerleştirmeleri araştırmaya devam ediyor. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar bugün açıklanacak mı? ÖSYM üniversite ek kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

ÖSYM tarafından YKS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçların bugün açıklanacağı yönünde araştırmalar devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor ancak ek kayıtların haftaya başlayacak olmasından dolayı sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. YKS ek tercih sonuçları bugün ya da yarın erişime açılacak. Konu ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

YKS EK KAYITLAR NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarını bekleyen öğrenciler ek kayıtların ne zaman olacağını araştırıyordu. ÖSYM'den yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Buna göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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