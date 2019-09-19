YKS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ek tercihlerinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş tamamlandı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte üniversitelere kayıt yaptıracak öğrenciler ek yerleştirme sonuçlarını görüntülemek istiyor. ÖSYM tarafından son dakika müjdeli haber geldi ve yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? YKS ek kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte sonuc.osym.gov.tr sayfası ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

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YKS EK KAYITLAR NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'den yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Buna göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.