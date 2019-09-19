e-kurs.meb.gov.tr: DYK kursu imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler için 19 - 23 Eylül arasında yapılacak. Daha önce EBA ağı içerisinde yer alan başvuru ekranı, yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) E Kurs DYK ekranına taşındı. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları,resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir. Öğrenciler EBA şifresini öğretmenlerinden alabilmektedirler. Öğretmenler MEBBİS sistemine giriş yaparak EBA şifresi alabiliyorlar. Özel okullarda görevli öğretmenler ise e-okul şifrelerini kullanarak EBA sisteminden şifre alabiliyorlar. Özel okul öğrencileri EBA şifresi alamıyorlar ancak sistem üzerinde şifresiz yapılabilen tüm işlemlerden faydalanabiliyorlar.
EBA kurs kayıt 2019: e Kurs ile öğrenci DYK başvuru işlemi
e-kurs.meb.gov.tr: 2019 yılında öğrencilerin iple çektiği Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru tarihleri MEB tarafından belirtildi. Bu bağlamda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru tarihleri de açıklanmış oldu. Peki EBA E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) e-kurs modülü sayesinde hem öğrenciler hem de öğretmenler giriş yaparak sınavlar ve dersleriyle ilgili tüm işlemleri hızlıca yapabiliyorlar. Öğrenciler EBA şifresini öğretmenlerinden alabilmektedirler. Öğretmenler MEBBİS sistemine giriş yaparak EBA şifresi alabiliyorlar. e-kurs.meb.gov.tr adresinden MEB e-kurs Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıt takvimini ve tüm detayları öğrenebilirsiniz.
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