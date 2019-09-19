e-kurs.meb.gov.tr: DYK kursu imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler için 19 - 23 Eylül arasında yapılacak. Daha önce EBA ağı içerisinde yer alan başvuru ekranı, yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) E Kurs DYK ekranına taşındı. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları,resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir. Öğrenciler EBA şifresini öğretmenlerinden alabilmektedirler. Öğretmenler MEBBİS sistemine giriş yaparak EBA şifresi alabiliyorlar. Özel okullarda görevli öğretmenler ise e-okul şifrelerini kullanarak EBA sisteminden şifre alabiliyorlar. Özel okul öğrencileri EBA şifresi alamıyorlar ancak sistem üzerinde şifresiz yapılabilen tüm işlemlerden faydalanabiliyorlar.