Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları yakın bir süreçte ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar "Üniversite ek tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 yılında ek tercihler 14-20 Eylül tarihleri aralığında yapılmıştı. Bu yıl YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.