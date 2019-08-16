Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre üniversite kazanan öğrenciler için elektronik kayıt süreci bugün itibariyle başladı. Elektronik kayıtlar 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Örgün ve açıköğretim lisans ve önlisans düzeyinde yaklaşık 1 milyon aday 21 Ağustos'a kadar yerleştikleri üniversitelere e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.Peki, üniversite e-kayıt işlemi nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet üzerinden e-kayıt nasıl yapılıyor? İşte cevabı...

ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu şekilde;

"E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan 'Üniversite E-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden 21 Ağustos gecesi saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Adayların, 'e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine' dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır. E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir."

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