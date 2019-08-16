Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 16.08.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 21:40

Üniversite e-kayıt işlemi nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet üzerinden e-kayıt nasıl yapılıyor?

Üniversite e-kayıt işlemi nasıl ve nereden yapılır? Üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek yüz binlerce öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Öğrencileri yakından ilgilendiren bu konu hakkında araştırmalar artış gösterdi. E-kayıt hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler Üniversite e-kayıt işlemi nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, e-Devlet üzerinden e-kayıt nasıl yapılıyor? İşte cevabı...

Üniversite e-kayıt işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre üniversite kazanan öğrenciler için elektronik kayıt süreci bugün itibariyle başladı. Elektronik kayıtlar 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Örgün ve açıköğretim lisans ve önlisans düzeyinde yaklaşık 1 milyon aday 21 Ağustos'a kadar yerleştikleri üniversitelere e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.Peki, üniversite e-kayıt işlemi nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet üzerinden e-kayıt nasıl yapılıyor? İşte cevabı...

ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu şekilde;

"E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan 'Üniversite E-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden 21 Ağustos gecesi saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Adayların, 'e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine' dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır. E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir."

ÜNİVERSİTE E-KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriÜniversite e-kayıt işlemi nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet üzerinden e-kayıt nasıl yapılıyor?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri