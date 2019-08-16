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  • 16.08.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 20:16

açıklanacak? sonuçları nereden öğrenilir? İşte KPSS sonuç tarihi

On binlerce adayın katıldığı KPSS'nin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar arama motorlarında heyecanla açıklanacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri, ÖABT olmak üzere dört aşamada tamamlanan KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu. Peki, ? sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS'nin dört aşaması olan Genel Yetenek-Genel Kültür 14 Temmuz'da, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, ÖABT ise 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınavların gerçekleştirilmesiyle birlikte gözler ÖSYM'den yapılan açıklamaya çevrildi. Sınava katılan adaylar ise heyecanla KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevabı...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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