KPSS'nin dört aşaması olan Genel Yetenek-Genel Kültür 14 Temmuz'da, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, ÖABT ise 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınavların gerçekleştirilmesiyle birlikte gözler ÖSYM'den yapılan açıklamaya çevrildi. Sınava katılan adaylar ise heyecanla KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevabı...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.