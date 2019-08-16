2019 yılı DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Binlerce aday arama motorlarında bu soruya heyecanla yanıt arıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi DGS tercih kılavuzu ve DGS tercih tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2019 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak kısa sürede tercihlerin başlayacağı öngörülüyor. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.