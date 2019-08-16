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  • 16.08.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 19:17

tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2019 başlayacak? Bekleyiş sürüyor!

Dikey Geçiş Sınavı () tercihlerinin başlayacağı tarih adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Pek çok kişi DGS tercihleri hakkında ÖSYM'den gelecek açıklamayı yakından takip ediyor. DGS sonuçları ÖSYM tarafından bir süre önce öğrencilerin erişimine açılmıştı. Peki, yayımlandı mı? 2019 başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2019 yılı DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Binlerce aday arama motorlarında bu soruya heyecanla yanıt arıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi DGS tercih kılavuzu ve DGS tercih tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2019 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak kısa sürede tercihlerin başlayacağı öngörülüyor. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

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