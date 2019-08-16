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  • 16.08.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 09:52

Üniversite kayıtları nasıl ne zaman yapılacak? İşte gerekli belgeler

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Kayıt tarihlerini heyecanla bekleyen öğrenciler Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, kayıt için gerekli evraklar nelerdir? İşte cevabı... YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların e- online kayıt işlemleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. E-online kayıt belgeleri ve detayları haberimizde paylaştık.

Üniversite kayıtları nasıl ne zaman yapılacak? İşte gerekli belgeler

2019-2020 eğitim öğretim dönemine az bir zaman kala üniversite kayıt dönemi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Öğrenciler arama motorlarında Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversite kayıtları nasıl yapılır? Kayıt için gerekli evraklar nelerdir İşte kayıt sürecine dair bilinmesi gerekenler... Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

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