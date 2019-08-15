Yaz tatili ne zaman bitiyor? Eylül ayına yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca öğrenci ve veli bu soru hakkında arama motorlarında sorgulatmalar yapıyor. Okulların hangi tarihte açılacağı milyonların gündeminde. Eylül ayı için geri sayım başlamışken arama motorlarında "Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" sorusu merakla araştırılan listesinde yer alıyor. İşte 2019-2020 MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.