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  • 16.08.2019 00:30
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 00:30

ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte ...

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Milyonlarca öğrenci büyük bir merakla bu soruya yanıt arıyor. Eylül ayına az bir zaman kala öğrencilerin gündeminde okulların açılacağı tarih yer alıyor. Öğrenci ve veliler arama motorlarında sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne zaman bitiyor? İşte 2019-2020 ...

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Yaz tatili ne zaman bitiyor? Eylül ayına yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca öğrenci ve veli bu soru hakkında arama motorlarında sorgulatmalar yapıyor. Okulların hangi tarihte açılacağı milyonların gündeminde. Eylül ayı için geri sayım başlamışken arama motorlarında "Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" sorusu merakla araştırılan listesinde yer alıyor. İşte 2019-2020 MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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