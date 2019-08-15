Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt nasıl yapılır ve gerekli evraklar nelerdir?

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Kayıt tarihlerini heyecanla bekleyen öğrenciler Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, kayıt için gerekli evraklar nelerdir? İşte cevabı...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.