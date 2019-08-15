KYK burs yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK yurt ve burs başvuru tarihleri sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında öğrencilerin arattığı konuların başında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2019-2020 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuruları bulunuyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.