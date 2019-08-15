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  • 15.08.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 22:52

Gözler 'da! KYK burs yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuruları hangi tarihte başlar?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Burs, kredi ve yurt başvurularını araştırılan yüz binlerce öğrenci KYK burs yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK başvuruları hangi tarihte başlar? İşte başvurulara dair detaylar...

Gözler KYK'da! KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman?

KYK burs yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK yurt ve burs başvuru tarihleri sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında öğrencilerin arattığı konuların başında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2019-2020 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuruları bulunuyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.

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