Okula başlama yaşına erişmiş olan çocukların ilkokula kaydolacakları ve sonrasında ortaokul ile liseye geçiş yapacakları dönemlerde sistem üzerinden kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için E-okul sistemi kullanılmaktadır. İlkokul kurumlarına kayıt yaptırılabilmesi için çocukların aşağıdaki kısımda sıralanmış olan koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. 2014 doğumlulardan 66 – 68 aylık arası olan çocuklar dilekçe vererek ana sınıfına zorunlu kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 2013 doğumlulardan 69 – 71 aylık olan çocuklar 1. sınıfa zorunlu kayıt yaptırmalıdır. Fakat rapor alarak 1 sene daha erteleme hakları bulunmaktadır. İşte e-okul ilkokul kayıt adresi sorgulama ve öğrenme ve e-okul öğrencinin kaydı hangi okulda yapılacak?