Okula başlama yaşına erişmiş olan çocukların ilkokula kaydolacakları ve sonrasında ortaokul ile liseye geçiş yapacakları dönemlerde sistem üzerinden kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için E-okul sistemi kullanılmaktadır. İlkokul kurumlarına kayıt yaptırılabilmesi için çocukların aşağıdaki kısımda sıralanmış olan koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. 2014 doğumlulardan 66 – 68 aylık arası olan çocuklar dilekçe vererek ana sınıfına zorunlu kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 2013 doğumlulardan 69 – 71 aylık olan çocuklar 1. sınıfa zorunlu kayıt yaptırmalıdır. Fakat rapor alarak 1 sene daha erteleme hakları bulunmaktadır. İşte e-okul ilkokul kayıt adresi sorgulama ve öğrenme ve e-okul öğrencinin kaydı hangi okulda yapılacak?
E-okul öğrencinin kaydı hangi okulda yapılacak? E-okul ilkokul kayıt adresi sorgulama ve öğrenme!
Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala veliler ve öğrenciler okullarına kayıt işlemlerini gerçekleştirme uğraşı içerisindeler. E Okul Kayıt adresi sorgulama ve öğrenme işlemlerinin nasıl yapıldığı internet ortamında araştırılıyor. Öğrencinin kaydı hangi okulda yapılacak? Sorusunun cevabını araştıran veliler bu yazımızı okumalıdırlar… Çocuklarının hangi okula kaydolması gerektiğini araştıran veliler E-okul sistemi aracılığı ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Çocuklarının T.C. Kimlik Numaralarını ve doğum tarihlerini E-okul sistemi üzerinden giren veliler kayıt yaptıracakları okullara erişim sağlayabilmektedirler.
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