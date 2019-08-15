Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala veliler ve öğrenciler okullarına kayıt işlemlerini gerçekleştirme uğraşı içerisindeler. E Okul Kayıt adresi sorgulama ve öğrenme işlemlerinin nasıl yapıldığı internet ortamında araştırılıyor. Öğrencinin kaydı hangi okulda yapılacak? Sorusunun cevabını araştıran veliler bu yazımızı okumalıdırlar… Çocuklarının hangi okula kaydolması gerektiğini araştıran veliler E-okul sistemi aracılığı ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Çocuklarının T.C. Kimlik Numaralarını ve doğum tarihlerini E-okul sistemi üzerinden giren veliler kayıt yaptıracakları okullara erişim sağlayabilmektedirler. İlkokul kurumlarına kayıt yaptırılabilmesi için çocukların aşağıdaki kısımda sıralanmış olan koşulları sağlıyor olması gerekmektedir.