DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Binlerce öğrenci heyecanla bu soruya yanıt aramaya başladı. Sonuçların erişime açılmasının ardından DGS tercih döneminin hangi tarihte yapılacağı öğrenciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak kısa sürede tercihlerin başlayacağı öngörülüyor. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.