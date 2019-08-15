BİLSEM, sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin gelişimini sürdürmek için uygulanmaktadır. BİLSEM mülakat sonuçları heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İnternette merakla araştırılan konular arasında BİLSEM mülakat sonuçları yer alıyor. Peki, merakla beklenen BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında bilgiler... BİLSEM mülakat sonuçları, yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2019'da açıklanacak. Erişime açılmasının ardından başarılı olan öğrenciler 26 Ağustos – 13 Eylül tarihi aralığında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye hak kazanan öğrenciler 07-07 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilir.