DGS sonuçları ÖSYM tarafından bir süre önce öğrencilerin erişimine açılmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte DGS tercihlerine ilişkin detaylar hakkında öğrencilerin araştırmaları sürüyor. DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte konu hakkında bilgiler... Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
Gözler ÖSYM'de! DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Binlerce öğrenci heyecanla bu soruya yanıt aramaya başladı. Sonuçların erişime açılmasının ardından DGS tercih döneminin hangi tarihte yapılacağı öğrenciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak kısa sürede tercihlerin başlayacağı öngörülüyor. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.
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