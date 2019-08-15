DGS sonuçları ÖSYM tarafından bir süre önce öğrencilerin erişimine açılmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte DGS tercihlerine ilişkin detaylar hakkında öğrencilerin araştırmaları sürüyor. DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte konu hakkında bilgiler... Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.