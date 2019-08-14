YKS ek yerleştirme tercih işlemleri ne zaman başlayacak? Öğrenciler şimdi bu sorunun yanıtına odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları bayramdan önce açıklandı. Üniversite hayali kuran pek çok öğrenci üniversitelere yerleştirildi. Şimdi gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Peki, ÖSYM ek tercihler için tarih açıkladı mı? İşte konu hakkında bilgiler...

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 yılında ek tercihler 14-20 Eylül tarihleri aralığında yapılmıştı. Bu yıl YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.