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  • 14.08.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 11:10

Üniversite boş kontenjan listesi belli oldu mu? tercihleri başladı mı?

2 senelik ve 4 senelik üniversite ları öğrenciler tarafınca hızlı bir halde araştırılmaya başladı. 2019 tercih sonuçları tarafından duyuruldu. Yerleşemeyen öğrenciler leri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 senelik üniversite taban puanları merak ediliyor. 'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYM ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Peki YKS ek yerleştirme ? İşte tüm detaylar

Ek yerleştirme tercihleri başladı mı? Üniversite boş kontenjan...

Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeleri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak ediliyor. Peki hangi üniversite kaç puanla alıyor? Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu.

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