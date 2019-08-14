Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeleri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak ediliyor. Peki hangi üniversite kaç puanla alıyor? Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu.
Üniversite boş kontenjan listesi belli oldu mu? YKS ek yerleştirme tercihleri başladı mı?
2 senelik ve 4 senelik üniversite taban puanları öğrenciler tarafınca hızlı bir halde araştırılmaya başladı. 2019 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeleri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 senelik üniversite taban puanları merak ediliyor. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYM ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Peki YKS ek yerleştirme hangi üniversite kaç puanla alıyor? İşte tüm detaylar
- Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?
- KPSS 2019 ne zaman açıklanıyor?
- BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.