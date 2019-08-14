14 Ağustos YKS boş kontenjanlar 2019! Üniversite ek kontenjan taban puanlar nedir? İşte sayısal veriler! YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapanlar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
Üniversite ek kontenjan taban tavan puanlar nedir? 14 Ağustos YKS boş kontenjanlar 2019!
YKS tercih sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Binlerce aday üniversiteli oldu. YKS tercih sonuçları ile yerleşemeyen adaylar ise ek tercihleri bekliyor. YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aşmıştı. 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak. Peki 2019 YKS taban puanları ve boş kontenjanları nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
- Üniversite ek tercihleri başladı mı?
- Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?
- Ek yerleştirme tercihleri başladı mı? Üniversite boş kontenjan...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.