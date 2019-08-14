14 Ağustos YKS boş kontenjanlar 2019! Üniversite ek kontenjan taban puanlar nedir? İşte sayısal veriler! YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapanlar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.