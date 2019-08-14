2019 KPSS sınavları tamamlandı. ÖSYM tarafından 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT sınavları gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. ÖSYM sonuçların açıklanacağı takvimi duyurdu. Peki, KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanır? Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.
ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanıyor? Saat belli mi?
KPSS sonuçları 2019, KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun net yanıtını ÖSYM sınav takvimi ile duyurdu. KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 20-21 Temmuz'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT 28 Temmuz'da gerçekleştirildi.. Sınava katılan kamu personeli adayları sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar sayfamızda
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