2019 KPSS sınavları tamamlandı. ÖSYM tarafından 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT sınavları gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. ÖSYM sonuçların açıklanacağı takvimi duyurdu. Peki, KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanır? Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.