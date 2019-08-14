Eylül ayına yaklaştığımız şu günlerde okulların hangi tarihte açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci yaz tatiline devam ederken okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte yeni eğitim-öğretim döneminin başlayacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.