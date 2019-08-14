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  • 14.08.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 23:51

? ? İşte 2019-2020 MEB takvimi

? Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Eylül ayı için geri sayım başlamışken arama motorlarında "?" sorusu merakla araştırılan listesinde yer alıyor. İşte 2019-2020 MEB takvimi...

Okullar ne zaman açılacak?

Eylül ayına yaklaştığımız şu günlerde okulların hangi tarihte açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci yaz tatiline devam ederken okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte yeni eğitim-öğretim döneminin başlayacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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