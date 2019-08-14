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  • 14.08.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 19:52

Gözler ÖSYM'de! tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 yayımlandı mı?

sonuçları ÖSYM tarafından bir süre önce öğrencilerin erişimine açılmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte DGS tercihlerine ilişkin detaylar hakkında öğrencilerin araştırmaları sürüyor. başlayacak sorusu sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2019 yayımlandı mı? İşte konu hakkında bilgiler...

Gözler ÖSYM'de! DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Binlerce öğrenci heyecanla bu soruya yanıt aramaya başladı. Sonuçların erişime açılmasının ardından DGS tercih döneminin hangi tarihte yapılacağı öğrenciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte konu hakkında son bilgiler...

DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

DGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak kısa sürede tercihlerin başlayacağı öngörülüyor. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

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