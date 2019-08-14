DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Binlerce öğrenci heyecanla bu soruya yanıt aramaya başladı. Sonuçların erişime açılmasının ardından DGS tercih döneminin hangi tarihte yapılacağı öğrenciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte konu hakkında son bilgiler...

DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

DGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak kısa sürede tercihlerin başlayacağı öngörülüyor. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.