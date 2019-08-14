DGS tercihleri ve üniversite taban tavan puanları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. 2019 DGS tercihlerinin 15 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanabilir. ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. İşte MEB DGS üniversite taban tavan puanları boş kontenjan listesi