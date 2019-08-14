DGS tercihleri ve üniversite taban tavan puanları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. 2019 DGS tercihlerinin 15 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanabilir. ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. İşte MEB DGS üniversite taban tavan puanları boş kontenjan listesi
DGS tercihleri son dakika başladı mı? DGS 4 senelik üniversite taban tavan puanları boş kontenjanlar açıklandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar gözlerini tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi. Bu nedenle ÖSYM tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Tercih işlemlerini bekleyen binlerce kişi "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
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