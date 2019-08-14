Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar gözlerini tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi. Bu nedenle ÖSYM tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Tercih işlemlerini bekleyen binlerce kişi "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.