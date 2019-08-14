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  • 14.08.2019 20:28
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 20:28

ne zaman başlayacak? Açık lise kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

2019-2020 yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte AÖL kayıt tarihleri de merak konusu oldu. Yeni dönem öncesi AÖL kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Bu nedenle pek çok kişi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte o sorunun yanıtı...

AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖL kayıtları ne zaman başlayacak? On binlerce kişi merakla bu soruya yanıt arıyor. Açık Lise'de eğitimlerini sürdüren öğrenciler kayıt tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde AÖL kayıt tarihleri merakla sorgulatılıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte açık lise kayıt tarihleri...

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

1. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019

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