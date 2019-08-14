KYK burs miktarı 2019! Uzun süren üniversite sınavı maratonu bugün YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla son buldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt heyecanı başlayan adaylar KYK burs başvuruları ile ilgili araştırmalar da yapmaya başladı. Konuyla ilgili merak edilen detay ise KYK burs miktarının bu yıl ne kadar olacağı şeklindeydi. KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor. Bu arada KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.
2019 - 2020 KYK burs ve kredi miktarı kaç para? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?
KYK tarafından üniversite öğrencilerine verilecek olan burslarda artışa gidildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan burslara dair üniversite öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) burs ücretlerindeki yükseliş açıklandı. Bu bağlamda KYK burs başvurusu yapacak olan öğrenciler KYK burs miktarını araştırıyor. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
- KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
- BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
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