YKS tercih sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Binlerce aday üniversiteli oldu. YKS tercih sonuçları ile yerleşemeyen adaylar ise ek tercihleri bekliyor. YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aşmıştı. 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak. Peki 2019 YKS taban puanları ve boş kontenjanları nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...