YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine döndü. Bu bağlamda öğrenciler tarafından merakla 2019-2020 yılı üniversite kayıt tarihleri belli oldu. YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.