2019-2020 eğitim öğretim yılı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvuruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu nedenle öğrenciler KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir. YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.