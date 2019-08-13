Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 13.08.2019 16:43
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 16:43

2019 - 2020 kredi başvuru ekranı açıldı mı?

: tercih yerleştirme sonucu açıklandı. Sonuçlara bakan milyonlarca öğrenci üniversitelerini belirledi. Şimdi sıra kalacak yere geldi. Bu bağlamda öğrenciler KYK başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. ve (KYK) tarafından yapılacak açıklama bu nedenle yakından takip ediliyor. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında bazı bilgiler... KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor. Peki kredi başvurusu nasıl yapılır?

2019 - 2020 KYK burs kredi başvuru ekranı açıldı mı?

2019-2020 eğitim öğretim yılı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvuruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu nedenle öğrenciler KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir. YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2019 - 2020 KYK burs kredi başvuru ekranı açıldı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri