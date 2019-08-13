kyk.gov.tr: YKS tercih yerleştirme sonucu açıklandı. Sonuçlara bakan milyonlarca öğrenci üniversitelerini belirledi. Şimdi sıra kalacak yere geldi. Bu bağlamda öğrenciler KYK başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak açıklama bu nedenle yakından takip ediliyor. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında bazı bilgiler...
KYK 2019 - 2020 burs kredi başvuru ekranı açıldı mı?
2019-2020 eğitim öğretim yılı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvuruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu nedenle öğrenciler KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir.
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