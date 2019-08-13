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  • 14.08.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 12:08

KYK 2019 - 2020 burs kredi başvuru ekranı açıldı mı?

2019-2020 eğitim öğretim yılı, ve (KYK) burs ve yurt başvuruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu nedenle öğrenciler ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir.

2019 - 2020 KYK burs kredi başvuru ekranı açıldı mı?

kyk.gov.tr: YKS tercih yerleştirme sonucu açıklandı. Sonuçlara bakan milyonlarca öğrenci üniversitelerini belirledi. Şimdi sıra kalacak yere geldi. Bu bağlamda öğrenciler KYK başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak açıklama bu nedenle yakından takip ediliyor. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında bazı bilgiler...

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