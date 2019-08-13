YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce adayı şimdi de üniversite kayıt heyecanı sardı. ğrencilerin üniversitelere vermek zorunda olduğu belgeler hakkında bilgilendirme yapan ÖSYM, detayları yayımladı. Peki, üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler olacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için üniversiteye mi gitmek gerek? Üniversite kayıtları internet üzerinden mi yapılacak? YKS ÖSMY ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte üniversite kayıtlarına ilişkin son bilgiler.