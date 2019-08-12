YKS yerleştirme sonuçları daha öncesinde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Şimdi ise adaylar ek kontenjanları ve ek tercihleri merak ediyor. Bu bağlamda Peki, üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? Gibi sorular oldukça aranılıyor.
YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Açıkta kalan boş kontenjanlar da merak konusu oldu. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjanları belli oldu mu? 2018 yılında ek tercihler 14-20 Eylül tarih aralığında yapılmıştı. Bu yıl YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak. Peki ek boş kontenjanlar üniversite taban tavan puanlar belli mi?
Üniversite ek tercihleri başladı mı? 2019 YKS ek boş kontenjanlar ve üniversite taban tavan puanlar belli mi?
Üniversite tercih sonuçlarının Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanmasının ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Ek tercihleri bekleyen öğrenciler arama motorlarında heyecanla Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilen detaylar... YKS yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler gözlerini ek tercihlere çevirdi. Ek yerleştirme için boş kontenjanlar tercih yaparken adayların en büyük yardımcısı olacak. Peki ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?
YKS yerleştirme sonuçları daha öncesinde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Şimdi ise adaylar ek kontenjanları ve ek tercihleri merak ediyor. Bu bağlamda Peki, üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? Gibi sorular oldukça aranılıyor.
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