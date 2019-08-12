Üniversite tercih sonuçlarının Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanmasının ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Ek tercihleri bekleyen öğrenciler arama motorlarında heyecanla Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilen detaylar... YKS yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler gözlerini ek tercihlere çevirdi. Ek yerleştirme için boş kontenjanlar tercih yaparken adayların en büyük yardımcısı olacak. Peki ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?