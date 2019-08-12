Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2019-2020 eğitim yılı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimindeki bilgilere bakılırsa okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta meydana getirilen değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı süre da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir. Bu arada öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.