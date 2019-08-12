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  • 12.08.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 18:55

KYK yurt burs başvuruları başladı mı? ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçları kısa bir süre önce ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarına göre şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler KYK yurt başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Ayrıca KYK burs başvuruları da merak konusu oldu. Peki, KYK yurt burs başvuruları başladı mı? ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında bilgiler...

KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler KYK başvuruları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvuru tarihleri merakla sorgulatılıyor. Peki, KYK yurt burs başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2018 yılında KYK başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.

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