KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler KYK başvuruları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvuru tarihleri merakla sorgulatılıyor. Peki, KYK yurt burs başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2018 yılında KYK başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.