ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte tercih dönemi tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda öğrenciler büyük bir heyecanla DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. İşte MEB DGS üniversite taban tavan puanları boş kontenjan listesi