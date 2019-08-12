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  • 13.08.2019 00:54
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 01:21

2019 ? İşte merakla araştırılan YDS/2 sınav tarihi...

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) başvuruları ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta alınmıştı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler ne çevrildi. Peki, heyecanla beklenen 2019 ? İşte merakla araştırılan YDS/2 sınav tarihi...

2019 YDS ne zaman yapılacak?

2019 YDS için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar büyük bir heyecanla YDS sınav tarihini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta YDS başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmıştı. Peki, 2019 YDS ne zaman yapılacak? İşte YDS hakkında merak edilen detaylar...

2019 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YDS 8 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. YDS sonuçları 1 Ekim 2019 tarihinde erişime açılacak.

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