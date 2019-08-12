Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar gözlerini tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi. Bu nedenle ÖSYM tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Tercih işlemlerini bekleyen binlerce kişi "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? MEB DGS üniversite taban tavan puanları boş kontenjan listesi
ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte tercih dönemi tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda öğrenciler büyük bir heyecanla DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. İşte MEB DGS üniversite taban tavan puanları boş kontenjan listesi
- Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?
- KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
- LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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