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  • 11.08.2019 21:30
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 21:30

ne zaman başlayacak ve bitecek? Kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt dönemi tarihleri öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yüz binlerce öğrenci heyecanla " ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? nelerdir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından yakın bir zamanda öğrencilerin erişimine açıldı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler üniversite kayıtları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? Kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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