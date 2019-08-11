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  • 11.08.2019 18:24
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 18:24

tercihleri ne zaman başlayacak? açıklandı mı?

Üniversite tercih sonuçlarının Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanmasının ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Ek tercihleri bekleyen öğrenciler arama motorlarında heyecanla tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üniversite yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bir süre erişimine açılmıştı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek yerleştirme tarihleri merak edilmeye başlandı. Peki, üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 yılında ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında yapılmıştı. Bu yıl YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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