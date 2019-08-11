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  • 11.08.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 22:06

Okullar ne zaman açılıyor? ? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi

Haziran ayında karne alıp yaz tatiline başlayan milyonlarca öğrenci okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu nedenle arama motorlarında "Okullar ne zaman açılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Yaz tatili uzatılıp uzatılmayacağı da merak edilen konuların başında bulunuyor. Peki, ? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak?

Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca öğrenci büyük bir merakla okulların açılacağı tarihi beklemeye başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci, eğitimci ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

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