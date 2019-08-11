Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca öğrenci büyük bir merakla okulların açılacağı tarihi beklemeye başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci, eğitimci ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.