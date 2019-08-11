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  • 11.08.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 21:06

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KYK başvuru tarihleri açıklandı mı?

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala yüz binlerce öğrenci KYK burs ve kredi başvuruları hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürüyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvurularının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KYK başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yüz binlerce öğrenci heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler KYK başvurularına çevrildi. Şehir dışında okuyacak olan öğrenciler heyecanla başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, 2019 KYK başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.

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