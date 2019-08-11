KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KYK başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yüz binlerce öğrenci heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler KYK başvurularına çevrildi. Şehir dışında okuyacak olan öğrenciler heyecanla başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, 2019 KYK başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.