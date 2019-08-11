KYK borçlarına af konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Öğrencilere yönelik Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi imkanından faydalanan öğrencilerin borçlarına af konusunda teklif Meclis'e sunuldu. Gündemdeki yerini koruyan KYK borçlarına af ne zaman gelecek? KYK borçları silinecek mi? Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki(Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir. Peki KYK borçları silindi mi? KYK borç faiz affı Meclis'ten ne zaman çıkacak? 2019 KYK borç ertelemesi açıklaması nedir?