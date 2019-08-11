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  • 11.08.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 23:00

ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2019 yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar gözlerini tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi. Bu nedenle ÖSYM tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Tercih işlemlerini bekleyen binlerce kişi " ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2019 yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte tercih dönemi tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda öğrenciler büyük bir heyecanla DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

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