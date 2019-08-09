Üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mekrezi (ÖSYM) tarafından YKS tercihleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Yerleştirme sonuçlarına göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Yerleştirmenin ardından ek tercih takvimi heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2019 üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 14-20 Eylül'de alınmıştı. Buna göre, 2019 YKS ek yerleştirme için tercih kılavuzunun 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz tercih dönemi belli olacak.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.