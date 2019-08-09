DGS tercihleri başladı mı? Lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler heyecanla araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından önlisans programlarından mezun öğrencilerin lisans programlarına tercih yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının ardından tercih takvimi için bekleyiş başladı. Peki, DGS tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2019 DGS tercihleri henüz başlamadı. Adaylar DGS tercih kılavuzunu beklemeye geçtiler. Ancak DGS tercih kılavuzu yayınlanmadığı için tercih takvimi de belli olmadı. 2018 yılında DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış, tercihlerde 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, 2019 DGS tercihlerinin de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Resmi olarak tarih açıklandığında haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.