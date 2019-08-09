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  • 09.08.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 10:51

? 2019 2020 liseler ne zaman açılıyor? İşte MEB eğitim öğretim takvimi

? 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler yeni döneme hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemin takvimini açıkladı. 2019-2020 dönemi itibarıyla okullarda ara tatiller yapılacak. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? 2019 2020 ?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Lisler ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Lise yerleştirmelerinde son tercihler alındı. Lise öğrenimine başlayacak öğrenciler liselerin açılacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, liseler ne zaman açılıyor? 2019 2020 okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

LİSELER, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Liselerde normal eğitim öğretim döneminin başlangıç gününde başlayacak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...

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