LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? LGS'de ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından 1. nakil tercihleri alınmış ardından herhangi bir liseye yerleşemeyenler ya da değiştirmek isteyenler 2. nakil döneminde tercihlerini yapmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuç takvimi duyuruldu. Öğrenciler sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Peki, LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? 2019 Lise 2. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

3'ücü tercih olarak bilinen LGS 2. nakil yerleştirme dönemi 8 Ağustos 2019 tarihinde sona erdi. Son kez alınan nakil yerleştirme tercihlerinin sonuçları 9 Ağustos'ta erişime açıldı.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.