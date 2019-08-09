LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? LGS'de ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından 1. nakil tercihleri alınmış ardından herhangi bir liseye yerleşemeyenler ya da değiştirmek isteyenler 2. nakil döneminde tercihlerini yapmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuç takvimi duyuruldu. Öğrenciler sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Peki, LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? 2019 Lise 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3'ücü tercih olarak bilinen LGS 2. nakil yerleştirme dönemi 8 Ağustos 2019 tarihinde sona eriyor. Son kez alınacak nakil yerleştirme tercihlerinin sonuçları 10 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.